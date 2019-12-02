Путин легализовал свастику в кино и науке

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Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, в рамках которого будет разрешено использование нацистской символики в научных и просветительских целях при условии осуждения преступлений Третьего рейха.