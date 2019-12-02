Путин легализовал свастику в кино и науке

Информация о подписании документа появилась на портале правовой информации. Ранее соответствующий законопроект в трех чтениях поддержала Государственная дума.

Отметим, что в прошлом году в России по статье «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» к административной ответственности были привлечены 1639 человек.

