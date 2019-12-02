Путин легализовал свастику в кино и науке

2 декабря 201918:40

Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, в рамках которого будет разрешено использование нацистской символики в научных и просветительских целях при условии осуждения преступлений Третьего рейха.

Штирлиц – наш президент

Информация о подписании документа появилась на портале правовой информации. Ранее соответствующий законопроект в трех чтениях поддержала Государственная дума.

Отметим, что в прошлом году в России по статье «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» к административной ответственности были привлечены 1639 человек.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПутинНацизмЗакон