Российские курильщики стали реже обращаться за помощью к наркологам

По его словам, специалисты пока не пришли к единому мнению об электронных сигаретах.

«Существует точка зрения, что электронные сигареты помогают людям отказаться от тяжелых обычных сигарет. То есть электронные сигареты якобы помогают более мягко бросить курить. Но есть и другая точка зрения, согласно которой электронные сигареты опасны больше не содержанием никотина, а побочными действиями самого процесса курения. Четкого ответа на этот вопрос пока нет», - заключил эксперт.

Ранее пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян заявила НСН, что болезнь EVALI вызывает не только классическое поражение легких, но и разные виды пневмонии. Врач предупредила об обманчивой легкости сладкого, но смертельного пара электронных сигарет.

