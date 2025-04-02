Российские курильщики стали реже обращаться за помощью к наркологам
Ученые и врачи пока не пришли к единому мнению об электронных сигаретах, сказал НСН Владимир Менделевич.
Курящие россияне стали гораздо реже обращаться за помощью к специалистам, сказал в эфире НСН психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич.
Количество заядлых курильщиков в России, которые выкуривают около одной пачки сигарет в день, достигло исторически низкого уровня: их доля снизилась до 40% по сравнению с 46,7% два года назад, сообщил Росстат. В целом, процент курящих россиян в прошлом году составил 25,5%, что немного ниже, чем два года назад (26,1%). Среди них 7,7% курят время от времени, а 17,8% — ежедневно. 64,9% россиян никогда не курили, а 9,5% уже отказались от этой привычки. Менделевич отметил, что четкой статистики по курильщикам, обращающимся за помощью к специалистам, не ведется.
«Остается вопрос, действительно ли россияне стали меньше курить, или же они просто перешли с обычных сигарет на электронные. По вопросам избавления от табачной зависимости к специалистам, по моему личному опыту, стали обращаться гораздо реже. Это может быть связано с увеличением числа людей, которые самостоятельно бросили курить или перешли на другие формы потребления никотина, например, на те же электронные сигареты. Люди ищут способы сократить число выкуриваемых сигарет, выбирая более безопасные, по их мнению, варианты», - сказал собеседник НСН.
По его словам, специалисты пока не пришли к единому мнению об электронных сигаретах.
«Существует точка зрения, что электронные сигареты помогают людям отказаться от тяжелых обычных сигарет. То есть электронные сигареты якобы помогают более мягко бросить курить. Но есть и другая точка зрения, согласно которой электронные сигареты опасны больше не содержанием никотина, а побочными действиями самого процесса курения. Четкого ответа на этот вопрос пока нет», - заключил эксперт.
Ранее пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян заявила НСН, что болезнь EVALI вызывает не только классическое поражение легких, но и разные виды пневмонии. Врач предупредила об обманчивой легкости сладкого, но смертельного пара электронных сигарет.
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