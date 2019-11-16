В Госдуме предложили повысить минимальную зарплату бюджетникам

Депутаты Северной Осетии-Алании внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты бюджетников до двух прожиточных минимумов. Региональные парламентарии предлагают реализовать закинициативу за счет экономических доходов страны. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Предложение касается медицинских и педагогических работников, сотрудников муниципальных или государственных учреждений культуры и социальной сферы, ученых.

«Месячная заработная плата... не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте России, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — цитирует RT официальный текст документа.