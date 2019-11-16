В Госдуме предложили повысить минимальную зарплату бюджетникам
Депутаты Северной Осетии-Алании внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты бюджетников до двух прожиточных минимумов. Региональные парламентарии предлагают реализовать закинициативу за счет экономических доходов страны. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Предложение касается медицинских и педагогических работников, сотрудников муниципальных или государственных учреждений культуры и социальной сферы, ученых.
«Месячная заработная плата... не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте России, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — цитирует RT официальный текст документа.
Авторы предложили финансировать реализацию инициативы за счет доходов, «увеличившихся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».
В случае одобрения законопроекта, документ вступит в силу с 1 января 2020 года, уточняет РБК.
Ранее доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в интервью НСН заявил, что россияне не замечают улучшения своего материального положения, так как рост их доходов нивелирован повышением НДС и ростом других платежей.
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