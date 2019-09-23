Экономист: Россияне не заметили повышения зарплат из-за роста НДС

23 сентября 201914:41
Константин Иванов

Доктор экономических наук объяснил в эфире НСН, почему повышающиеся зарплаты россиян почти не сказываются на их реальных доходах. 

Во всех российских регионах по итогам первого полугодия текущего года выросли зарплаты. Лидерами стали Костромская область и республика Тува – 14,7% и 12,4% соответственно. При этом в среднем по стране зарплата выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает РИА Новости.

Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в интервью НСН заявил, что россияне не замечают улучшения своего материального положения, так как рост их доходов нивелирован повышением НДС и ростом других платежей.

«Были приняты законодательные изменения, вырос НДС, другие обязательные платежи и сборы, поэтому реальные доходы и зарплаты различаются. Последние предварительные данные, которые дает Госкомстат, говорит о том, что доходы растут, но мало. Чем обусловлены эти флуктуации? Тем что, они настолько незначительные, что не являются целью анализа.

Зарплаты растут во всех регионах вопреки ощущениям россиян

Зарплаты, безусловно, будут расти, потому что, хоть и маленький, но экономический рост имеет место быть. В конце концов, Минфин практически отыграл все позиции по повышению (НДС и других налогов), хотя, конечно, воображение и жадность ведомства достаточно велика», - сказал он.

Ранее в Минфине России сообщили о планах по существенному сокращению чиновников. В частности, в федеральных ведомствах штат урежут на 10 процентов, в региональных – на 15 процентов. В Минфине отметили, что за счет экономии будут увеличены зарплаты оставшихся сотрудников.

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ФОТО: vk.com
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