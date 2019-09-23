Экономист: Россияне не заметили повышения зарплат из-за роста НДС

Во всех российских регионах по итогам первого полугодия текущего года выросли зарплаты. Лидерами стали Костромская область и республика Тува – 14,7% и 12,4% соответственно. При этом в среднем по стране зарплата выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает РИА Новости.

Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в интервью НСН заявил, что россияне не замечают улучшения своего материального положения, так как рост их доходов нивелирован повышением НДС и ростом других платежей.

«Были приняты законодательные изменения, вырос НДС, другие обязательные платежи и сборы, поэтому реальные доходы и зарплаты различаются. Последние предварительные данные, которые дает Госкомстат, говорит о том, что доходы растут, но мало. Чем обусловлены эти флуктуации? Тем что, они настолько незначительные, что не являются целью анализа.