Экономист: Россияне не заметили повышения зарплат из-за роста НДС
Доктор экономических наук объяснил в эфире НСН, почему повышающиеся зарплаты россиян почти не сказываются на их реальных доходах.
Во всех российских регионах по итогам первого полугодия текущего года выросли зарплаты. Лидерами стали Костромская область и республика Тува – 14,7% и 12,4% соответственно. При этом в среднем по стране зарплата выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает РИА Новости.
Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в интервью НСН заявил, что россияне не замечают улучшения своего материального положения, так как рост их доходов нивелирован повышением НДС и ростом других платежей.
«Были приняты законодательные изменения, вырос НДС, другие обязательные платежи и сборы, поэтому реальные доходы и зарплаты различаются. Последние предварительные данные, которые дает Госкомстат, говорит о том, что доходы растут, но мало. Чем обусловлены эти флуктуации? Тем что, они настолько незначительные, что не являются целью анализа.
Зарплаты, безусловно, будут расти, потому что, хоть и маленький, но экономический рост имеет место быть. В конце концов, Минфин практически отыграл все позиции по повышению (НДС и других налогов), хотя, конечно, воображение и жадность ведомства достаточно велика», - сказал он.
Ранее в Минфине России сообщили о планах по существенному сокращению чиновников. В частности, в федеральных ведомствах штат урежут на 10 процентов, в региональных – на 15 процентов. В Минфине отметили, что за счет экономии будут увеличены зарплаты оставшихся сотрудников.
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