В Госдуме рассмотрят изменение расчета компенсации семьям погибших участников СВО

В Госдуме рассмотрят проект закона, согласно которому предлагается исключить требование, в рамках которого при определении размера ежемесячных денежных выплат учитывается погибший участник спецоперации, сообщает РИА Новости.

Путин: Нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен бойцов

По словам депутатов, расчет ежемесячной денежной компенсации осуществляется с учетом количества членов семьи, включая погибшего военнослужащего. Парламентарии отметили, что таким образом уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо создать общий для всей страны стандарт поддержки семей участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:СпецоперацияГосдума

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