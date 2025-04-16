В Госдуме рассмотрят изменение расчета компенсации семьям погибших участников СВО
В Госдуме рассмотрят проект закона, согласно которому предлагается исключить требование, в рамках которого при определении размера ежемесячных денежных выплат учитывается погибший участник спецоперации, сообщает РИА Новости.
По словам депутатов, расчет ежемесячной денежной компенсации осуществляется с учетом количества членов семьи, включая погибшего военнослужащего. Парламентарии отметили, что таким образом уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо создать общий для всей страны стандарт поддержки семей участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ОПИ: Платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно
- Генпрокуратура РФ потребовала изъять у бывшего инспектора ДПС квартиры в Дубае
- В Госдуме рассмотрят изменение расчета компенсации семьям погибших участников СВО
- Трамп намерен выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу безопасности США
- Украинские дроны за день 53 раза атаковали Брянскую область
- Спикер Рады обвинил депутатов в сотрудничестве с Москвой
- Хинштейн пообещал разбираться с УК, которые вовремя не сработали в Курске после атаки беспилотников
- Путин призвал привести в порядок дорожные нормативы
- Украина ждет официального ответа Болгарии по продаже российских реакторов
- Защита оспорила арест ректора ПсковГУ по делу о хищении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru