Путин: Нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен бойцов

Минобороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

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«Это чувствительный вопрос для многих людей. Один дело, когда человек воют и, дай Бог, все было хорошо. Существуют разные виды выплат, они достойные. Например, так называемые боевые. В некоторых случаях есть так называемые командировочные, предназначенные для тех, кто оказался в этих некоторых регионах до начала спецоперации. Также есть начисления за участие в наступательных, штурмовых операциях. Есть за участие в организации обороны. Когда человек исчезает с радаров, то встает вопрос о поддержке его семьи. Нужно сократить сроки принятия решений, потому что информации нет, семьи перестают получать выплаты. Здесь Министерство обороны вместе с Правительством должно принять решение, что может заменить хотя бы часть этих выплат. Есть разные идеи. Также нужно принять решение по временным мерам поддержки» - заявил российский лидер в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.

Президент подчеркнул, что вопрос поддержки семей бойцов СВО, которые пропали без вести, будет продолжен.

Ранее Путин пообещал заниматься решением проблем получивших ранения ветеранов спецоперации, напоминает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ВыплатыПолитикаВладимир ПутинРоссийская АрмияСпецоперация

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