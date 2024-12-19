Путин: Нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен бойцов
19 декабря 202415:38
Минобороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
«Это чувствительный вопрос для многих людей. Один дело, когда человек воют и, дай Бог, все было хорошо. Существуют разные виды выплат, они достойные. Например, так называемые боевые. В некоторых случаях есть так называемые командировочные, предназначенные для тех, кто оказался в этих некоторых регионах до начала спецоперации. Также есть начисления за участие в наступательных, штурмовых операциях. Есть за участие в организации обороны. Когда человек исчезает с радаров, то встает вопрос о поддержке его семьи. Нужно сократить сроки принятия решений, потому что информации нет, семьи перестают получать выплаты. Здесь Министерство обороны вместе с Правительством должно принять решение, что может заменить хотя бы часть этих выплат. Есть разные идеи. Также нужно принять решение по временным мерам поддержки» - заявил российский лидер в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.
Президент подчеркнул, что вопрос поддержки семей бойцов СВО, которые пропали без вести, будет продолжен.
Ранее Путин пообещал заниматься решением проблем получивших ранения ветеранов спецоперации, напоминает журнал «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru