Путин предложил ввести общероссийский стандарт поддержки семей участников СВО
В России необходимо создать общий для всей страны стандарт поддержки семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
На встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки «Защитники Отечества» он указал, что к этому стандарту региональные власти смогут добавлять свои меры.
«Обязательно попрошу коллег... чтобы они и провели эту работу», - добавил глава государства.
Ранее Путин призвал уделять повышенное внимание поддержке ветеранов СВО, вернувшихся домой после ранений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также российский лидер указал на необходимость расширить федеральный проект «Время героев», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru