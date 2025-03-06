Путин предложил ввести общероссийский стандарт поддержки семей участников СВО

На встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки «Защитники Отечества» он указал, что к этому стандарту региональные власти смогут добавлять свои меры.

«Обязательно попрошу коллег... чтобы они и провели эту работу», - добавил глава государства.

Ранее Путин призвал уделять повышенное внимание поддержке ветеранов СВО, вернувшихся домой после ранений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также российский лидер указал на необходимость расширить федеральный проект «Время героев», сообщает RT.

