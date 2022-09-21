В Госдуме рассказали, почему депутаты не могут пойти на фронт

По его словам, на депутатах «лежит ответственность, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».

«Иной раз кажется, что... написать заявление и уйти на фронт — это, наверное, самое лёгкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - подчеркнул Вяткин, который является одним из авторов закона, ужесточающего наказание за преступления во время мобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», сообщает RT.

