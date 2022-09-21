В Госдуме рассказали, почему депутаты не могут пойти на фронт
Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин на заседании Госдумы заявил, что парламентарии не могут позволить себе пойти на фронт. Трансляцию вёл телеканал «Дума ТВ».
По его словам, на депутатах «лежит ответственность, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого».
«Иной раз кажется, что... написать заявление и уйти на фронт — это, наверное, самое лёгкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - подчеркнул Вяткин, который является одним из авторов закона, ужесточающего наказание за преступления во время мобилизации.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», сообщает RT.
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