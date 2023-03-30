В Госдуме рассказали об инициативе по снижению пенсионного возраста многодетным родителям

Законопроект о снижении пенсионного возраста для обоих многодетных родителей находится в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом рассказала глава комитета Нина Останина в беседе с РИА Новости.

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Инициатива предусматривает снижение на пять лет возраста выхода на пенсию многодетным родителям, которые занимаются воспитанием детей — «и матери, и отцу».

В законопроекте отмечается, что время по уходу за детьми могут признать «общественно полезной деятельностью с включением в трудовой стаж» и в соответствии с этим сократить пенсионный возраст.

Ранее в Минтруде заявили, что не рассматривают вопрос об изменении пенсионного возраста и порядка расчета пенсий.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконопроектПенсионный ВозрастМногодетные СемьиГосдума

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