В Госдуме рассказали об инициативе по снижению пенсионного возраста многодетным родителям

Инициатива предусматривает снижение на пять лет возраста выхода на пенсию многодетным родителям, которые занимаются воспитанием детей — «и матери, и отцу».

В законопроекте отмечается, что время по уходу за детьми могут признать «общественно полезной деятельностью с включением в трудовой стаж» и в соответствии с этим сократить пенсионный возраст.

Ранее в Минтруде заявили, что не рассматривают вопрос об изменении пенсионного возраста и порядка расчета пенсий.

