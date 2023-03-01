Минтруд: Вопрос о новой пенсионной реформе не рассматривается

Министерство труда и социальной защиты РФ не рассматривает вопрос об изменении пенсионного возраста и порядка расчета пенсий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Минтруд предложил повысить социальные пенсии с 1 апреля

В ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов министр прокомментировал сообщения о якобы возможном возвращении к прежним параметрам выхода россиян на пенсию: в 60 лет для мужчин и в 55 — для женщин. Котяков подчеркнул, что внутри Минтруда не формируется предложений к новой пенсионной реформе.

«Пенсионную реформу с точки зрения параметров пенсионного возраста, порядка начисления расчета пенсии мы в министерстве не готовим», — цитирует министра ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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