В Госдуме рассказали о выгоде государства от повышения призывного возраста

Парламентарий уточнил, что главная экономия будет заключаться в отсутствии необходимости заново обучать призывников.

По его словам, в армию будут приходить призывники, имеющие специальность.

Картаполов отметил, что в Думе не видят минусов от инициативы. Такая мера позволит повысить качество призывного состава, полагает он.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что расходы бюджета на медицинское обследование призывников сократятся на 639 миллионов рублей.

Повышение призывного возраста негативно отразится на социально-экономической ситуации в России, заявил в беседе с НСН основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. По его мнению, работодатели не станут вкладываться в обучение молодых сотрудников.

