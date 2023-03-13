В Госдуме рассказали о выгоде государства от повышения призывного возраста
Корректировка призывного возраста в России даст положительный эффект для бюджета страны. Такое мнение высказал телеканалу РБК депутат Госдумы Андрей Картаполов.
Парламентарий уточнил, что главная экономия будет заключаться в отсутствии необходимости заново обучать призывников.
По его словам, в армию будут приходить призывники, имеющие специальность.
Картаполов отметил, что в Думе не видят минусов от инициативы. Такая мера позволит повысить качество призывного состава, полагает он.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что расходы бюджета на медицинское обследование призывников сократятся на 639 миллионов рублей.
Повышение призывного возраста негативно отразится на социально-экономической ситуации в России, заявил в беседе с НСН основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. По его мнению, работодатели не станут вкладываться в обучение молодых сотрудников.
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