Картаполов: в 2023 году призыв на срочную службу пройдёт по прежним правилам
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что при разработке законопроекта о повышении призывного возраста предполагалось, что весенний призыв 2023 года пройдёт по прежним правилам, сообщает ТАСС.
По его словам, будет лучше, если новые нормы вступят в силу 1 января 2024 года, что позволит военным комиссариатам уточнить состав своего призывного ресурса.
«Этот год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные», - подчеркнул депутат
Депутат рассчитывает, что законопроект о повышении призывного возраста будет принят в весеннюю сессию Госдумы.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о поэтапном повышении нижнего предела призывного возраста до 21 года, а верхнего предела - до 30 лет, сообщает RT.
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