В Госдуме рассказали о введении льгот для одиноких пенсионеров

Она рассказала, что для одиноких людей пенсионного возраста предусмотрено социальное обслуживание на дому, а также выгодные условия по ЖКХ и еще ряд льгот.

«Существуют льготы по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, проезду на общественном транспорте. Здесь уровень дохода не имеет значения», — подчеркнула парламентарий.

Она также отметила, что в случае размера пенсии одинокого пенсионера ниже прожиточного минимума к нему автоматически прибавляется доплата.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением освободить от транспортного налога пенсионеров, которым принадлежат автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с.