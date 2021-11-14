В Госдуме рассказали о введении льгот для одиноких пенсионеров
Одинокие пенсионеры могут получить прибавку к пенсии, а также льготный проезд в общественном транспорте, услуги стоматолога и лекарства. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Она рассказала, что для одиноких людей пенсионного возраста предусмотрено социальное обслуживание на дому, а также выгодные условия по ЖКХ и еще ряд льгот.
«Существуют льготы по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, проезду на общественном транспорте. Здесь уровень дохода не имеет значения», — подчеркнула парламентарий.
Она также отметила, что в случае размера пенсии одинокого пенсионера ниже прожиточного минимума к нему автоматически прибавляется доплата.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением освободить от транспортного налога пенсионеров, которым принадлежат автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с.
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