В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров-автовладельцев

Как отметил парламентарий, сейчас каждый субъект РФ может самостоятельно устанавливать льготы для пенсионеров на уплату транспортного налога, пишет Ura.ru. Таким образом, в соседних регионах могут действовать неравные условия его начисления: в одном субъекте пенсионер-автовладелец освобожден от налога, в другом — платит половину суммы от установленной ставки.

Сухарев подчеркнул, что в небольших населенных пунктах без системы муниципального транспорта людям старшего возраста, обладающим пониженной мобильностью, необходим собственный автомобиль. В связи с этим депутат обратился к министру труда и социальной защиты, попросив «оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.».

