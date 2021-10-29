В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров-автовладельцев
Автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с., принадлежащие пенсионерам, могут освободить от транспортного налога. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.
Как отметил парламентарий, сейчас каждый субъект РФ может самостоятельно устанавливать льготы для пенсионеров на уплату транспортного налога, пишет Ura.ru. Таким образом, в соседних регионах могут действовать неравные условия его начисления: в одном субъекте пенсионер-автовладелец освобожден от налога, в другом — платит половину суммы от установленной ставки.
Сухарев подчеркнул, что в небольших населенных пунктах без системы муниципального транспорта людям старшего возраста, обладающим пониженной мобильностью, необходим собственный автомобиль. В связи с этим депутат обратился к министру труда и социальной защиты, попросив «оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.».
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