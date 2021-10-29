В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров-автовладельцев

Автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с., принадлежащие пенсионерам, могут освободить от транспортного налога. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.

Юрист напомнил автовладельцам о сроках уплаты транспортного налога

Как отметил парламентарий, сейчас каждый субъект РФ может самостоятельно устанавливать льготы для пенсионеров на уплату транспортного налога, пишет Ura.ru. Таким образом, в соседних регионах могут действовать неравные условия его начисления: в одном субъекте пенсионер-автовладелец освобожден от налога, в другом — платит половину суммы от установленной ставки.

Сухарев подчеркнул, что в небольших населенных пунктах без системы муниципального транспорта людям старшего возраста, обладающим пониженной мобильностью, необходим собственный автомобиль. В связи с этим депутат обратился к министру труда и социальной защиты, попросив «оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиЛьготыПенсионерыРоссия
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