Эксперт рассказал о льготах для пенсионеров старше 70 лет

Неработающие пенсионеры от 70 лет имеют право на скидку в 50 процентов при оплате взносов за капремонт, а граждане старше 80 лет освобождаются от этих платежей. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

Так, пенсионеры старше 70 лет могут получить скидку на оплату взносов за капремонт, если нет задолженности и жилье находится в собственности. Россияне от 80 лет не платят эти взносы, напротив, им положена прибавка к пенсии. Также пожилым людям предоставляется скидка на коммунальные платежи, если на их долю приходится более 22% доходов пенсионера.

Кроме того, все российские пенсионеры освобождаются от налога на жилые дома, квартиры, комнаты, машиноместа, гаражи, хозпостройки до 50 квадратных метров, льгота действует на один объект каждого вида.

На региональном уровне пожилым россиянам предоставляются льготы при уплате налога на находящуюся в собственности, пожизненном владении или пользовании землю.

«В ряде регионов существуют льготы или полное освобождение от уплаты налога на транспортные средства. В отдельных регионах можно получить компенсацию от властей на затраты на газификацию», — добавила Финогенова.

