Российские компании готовы нанять работников из Индии и Африки
В России каждая третья компания привлекает иностранных работников, а более 40% готовы последовать их примеру, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования «Работа.ру» и «СберПодбор».
13% работодателей рассматривают в качестве рабочей силы граждан из Африки и Индии. Бизнесу не хватает персонала, а возможности участвовать в «зарплатной гонке» сокращаются. Из-за этого РФ становится всё более привлекательным направлением для мигрантов.
Так в 2026 году квота на работников из визовых стран увеличена до 279 тыс., что на 19% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, РФ постепенно занимает нишу, которая освобождается на более дорогих или закрытых рынках труда. Иностранцам предлагают официальные контракты сроком до трех лет, жилье и медстраховку. Сегодня в логистике, строительстве и торговле дефицит работников достигает 40–50%, и без притока людей из-за рубежа компании не могут выполнять заказы.
Ранее стало известно, что Россия наращивает привлечение рабочей силы из Индии, Шри‑Ланки, Бангладеш, Китая и других стран на фоне демографических вызовов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
