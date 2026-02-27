Российские компании готовы нанять работников из Индии и Африки

13% работодателей рассматривают в качестве рабочей силы граждан из Африки и Индии. Бизнесу не хватает персонала, а возможности участвовать в «зарплатной гонке» сокращаются. Из-за этого РФ становится всё более привлекательным направлением для мигрантов.

Так в 2026 году квота на работников из визовых стран увеличена до 279 тыс., что на 19% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, РФ постепенно занимает нишу, которая освобождается на более дорогих или закрытых рынках труда. Иностранцам предлагают официальные контракты сроком до трех лет, жилье и медстраховку. Сегодня в логистике, строительстве и торговле дефицит работников достигает 40–50%, и без притока людей из-за рубежа компании не могут выполнять заказы.

Ранее стало известно, что Россия наращивает привлечение рабочей силы из Индии, Шри‑Ланки, Бангладеш, Китая и других стран на фоне демографических вызовов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

