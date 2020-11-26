В Госдуме рассказали о новых возможностях материнского капитала
Депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН объяснила, кто может изменить цель материнского капитала.
Государственная дума РФ приняла закон о возможности отозвать материнский капитал с формирования накопительной пенсии.
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире НСН перечислила, на какие цели можно перенаправить средства.
«Такая возможность дается тем, кто изначально направил свой материнский капитал на пенсию, а теперь, допустим, хотят направить его на улучшение жилищных условий, на образование детей и так далее. То есть теперь это возможно сделать», – объяснила она.
Кроме того, Журова в интервью НСН отметила желание россиян улучшить свои жилищные условия, ссылаясь на данные о рекордном досрочном погашении объёма кредитования.
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