В Госдуме рассказали о новых возможностях материнского капитала

«Такая возможность дается тем, кто изначально направил свой материнский капитал на пенсию, а теперь, допустим, хотят направить его на улучшение жилищных условий, на образование детей и так далее. То есть теперь это возможно сделать», – объяснила она.

Кроме того, Журова в интервью НСН отметила желание россиян улучшить свои жилищные условия, ссылаясь на данные о рекордном досрочном погашении объёма кредитования.

