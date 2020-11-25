Экономист назвал справедливой ликвидацию Пенсионного фонда

Экономист Константин Селянин заявил, что пенсии россиян могут вырасти в случае ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает Ura.ru.

Селянин отметил, что устранение ПФР и продажа зданий организации может пополнить бюджет государства на 100 миллиардов рублей, а также вызвать небольшой рост пенсий. По его словам, пенсионеры будут получать всего лишь на 150-200 рублей больше.

Экономист подчеркнул, что ликвидировать ПФР будет справедливо, так как функции ведомства может исполнять государство.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ПФР - это «огромная бюрократическая структура», в которой трудится огромное количество чиновников, и его стоит упразднить.

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в эфире НСН заявил, что «для нормализации ситуации» ПФР необходимо ликвидировать, а все имеющиеся деньги перевести в бюджет, который и будет отвечать за пенсионные выплаты.

