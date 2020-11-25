Журова: пандемия научила нас пользоваться цифровыми технологиями
Олимпийская чемпионка, депутат ГД специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Россиянам дали возможность перенаправить маткапитал
Дума приняла закон о возможности отозвать материнский капитал с формирования накопительной пенсии.
Светлана Журова: «Такая возможность дается тем, кто изначально направил свой материнский капитал на пенсию, а теперь, допустим, хотят направить его на улучшение жилищных условий, на образование детей и так далее. То есть теперь это возможно сделать», – объяснила в эфире НСН Светлана Журова.
Россияне досрочно погасили рекордный объём ипотеки
Россияне досрочно погасили рекордный объём ипотеки – 525 миллиардов рублей. Данный показатель превышает прошлогодний на 82 процента.
Светлана Журова: «Эксперты объясняют это по-разному. Во-первых, у людей якобы высвободились какие-то деньги, которые они могут направить на досрочное погашение ипотеки. Или кто-то хочет взять новую ипотеку под другие проценты. Но в любом случае, мы понимаем, что институт ипотеки работает, и люди им достаточно активно пользуются, а под 6,5 процентов, видимо, хотят взять еще кредит и улучшить свои жилищные условия», – прокомментировала она для НСН.
Почти треть россиян планируют сменить работу в 2021 году
Почти треть россиян нацелены найти новую работу в грядущем году, сообщает ТАСС.
Светлана Журова: «Понятно почему. В связи с пандемией, новыми изменениями, дистанционным форматом работы у многих происходит понимание, каким образом им в дальнейшем жить и зарабатывать, так что это намерение, думаю, оправдано», – сказала она слушателям НСН.
Работодатели не готовы полностью отказываться от офисов
Почти половина опрошенных руководителей российских компаний не планируют полного отказа от офиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса организации IFORS Researсh.
Светлана Журова: «Это опять вопрос о дистанционке. Может быть, полностью отказываться и не планируют, но я знаю, что ряд российских компаний говорят, что им не выгодно иметь главные офисы в центральных городах страны, и если нет необходимости и привязки к месту, то офисы хотят переводить в регионы», – отметила она в беседе с НСН.
Россияне не столкнулись с проблемами соцобслуживания из-за коронавируса
Большинство россиян без проблем получили во время пандемии услуги соцобслуживания, об этом сообщает ВЦИОМ.
Светлана Журова: «Пандемия продемонстрировала нам большие возможности. Думаю, что цифровые технология, которые теперь будут развиваться, приобретут совершенно другой уровень, и у всех будет другое понимание, как ими пользоваться», – подытожила в интервью НСН Светлана Журова.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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