Журова: пандемия научила нас пользоваться цифровыми технологиями

Олимпийская чемпионка, депутат ГД специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россиянам дали возможность перенаправить маткапитал

Дума приняла закон о возможности отозвать материнский капитал с формирования накопительной пенсии.

Светлана Журова: «Такая возможность дается тем, кто изначально направил свой материнский капитал на пенсию, а теперь, допустим, хотят направить его на улучшение жилищных условий, на образование детей и так далее. То есть теперь это возможно сделать», – объяснила в эфире НСН Светлана Журова.

2

Россияне досрочно погасили рекордный объём ипотеки

Россияне досрочно погасили рекордный объём ипотеки – 525 миллиардов рублей. Данный показатель превышает прошлогодний на 82 процента.

Светлана Журова: «Эксперты объясняют это по-разному. Во-первых, у людей якобы высвободились какие-то деньги, которые они могут направить на досрочное погашение ипотеки. Или кто-то хочет взять новую ипотеку под другие проценты. Но в любом случае, мы понимаем, что институт ипотеки работает, и люди им достаточно активно пользуются, а под 6,5 процентов, видимо, хотят взять еще кредит и улучшить свои жилищные условия», – прокомментировала она для НСН.

3

Почти треть россиян планируют сменить работу в 2021 году

Почти треть россиян нацелены найти новую работу в грядущем году, сообщает ТАСС.

Светлана Журова: «Понятно почему. В связи с пандемией, новыми изменениями, дистанционным форматом работы у многих происходит понимание, каким образом им в дальнейшем жить и зарабатывать, так что это намерение, думаю, оправдано», – сказала она слушателям НСН.

4

Работодатели не готовы полностью отказываться от офисов

Почти половина опрошенных руководителей российских компаний не планируют полного отказа от офиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса организации IFORS Researсh.

Светлана Журова: «Это опять вопрос о дистанционке. Может быть, полностью отказываться и не планируют, но я знаю, что ряд российских компаний говорят, что им не выгодно иметь главные офисы в центральных городах страны, и если нет необходимости и привязки к месту, то офисы хотят переводить в регионы», – отметила она в беседе с НСН.

5

Россияне не столкнулись с проблемами соцобслуживания из-за коронавируса

Большинство россиян без проблем получили во время пандемии услуги соцобслуживания, об этом сообщает ВЦИОМ.

Светлана Журова: «Пандемия продемонстрировала нам большие возможности. Думаю, что цифровые технология, которые теперь будут развиваться, приобретут совершенно другой уровень, и у всех будет другое понимание, как ими пользоваться», – подытожила в интервью НСН Светлана Журова.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Светлана Журова
ТЕГИ:ГосдумаСветлана ЖуроваАвторские Новости
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