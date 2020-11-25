Журова: пандемия научила нас пользоваться цифровыми технологиями

Светлана Журова: «Эксперты объясняют это по-разному. Во-первых, у людей якобы высвободились какие-то деньги, которые они могут направить на досрочное погашение ипотеки. Или кто-то хочет взять новую ипотеку под другие проценты. Но в любом случае, мы понимаем, что институт ипотеки работает, и люди им достаточно активно пользуются, а под 6,5 процентов, видимо, хотят взять еще кредит и улучшить свои жилищные условия», – прокомментировала она для НСН.

