В Госдуме рассказали о мерах борьбы с педофилами
Депутат, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева отметила, что необходимо разработать комплексные меры для решения проблемы участившихся преступлений в отношении детей.
Необходимо ввести пожизненный контроль за такими преступниками и исключить возможность их досрочного освобождения, заявила депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
«В 2020 году было совершено почти 16 тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Очевидно, что мы здесь имеем дело с системной проблемой. Сегодня нам необходимы серьезные меры на законодательном уровне, и я бы хотела выделить несколько блоков, на чем мы должны особо сфокусироваться. Во-первых, нам сегодня необходима комплексная система профилактики рецидивов преступлений сексуального характера, необходимо полностью исключить возможность условного осуждения и условно-досрочного освобождения, обеспечить эффективный пожизненный надзор и контроль за такими преступниками, которые освободились из мест лишения свободы, и исключить их контакт с детьми», - отметила она.
По ее словам, в Госдуму будет внесен проект, ужесточающий уголовную ответственность за данное преступление.
Тема наказания для педофилов получила развитие на фоне чудовищного происшествия в Кемеровской области. В Киселевске были найдены тела двух пропавших школьниц. По подозрению в их убийстве уже был задержан ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних местный житель.
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