В Госдуме рассказали о лицензиях и штрафах для управляющих компаний

Светлана Разворотнева заявила о необходимости предотвращать нарушения, а не наказывать УК большими штрафами, которые будут изъяты из бюджета дома. 

Управляющие компании необходимо контролировать и проверять, но штрафы в этом случае вредят самим собственникам, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Сформулирована градация к проверкам в зависимости от социальной опасности той или иной компании, потому что раньше при первом нарушении следовали предписания и штрафы, но штрафы никому не приносили пользы, потому что изымались из бюджета УК, а бюджет ее формируется за счет взносов. Есть ряд компаний в красной зоне, куда постоянно приходят инспекторы», - отметила она.

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Со своей стороны, председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин заявил о важности предписаний.

«Неисполнение двух предписаний в течение календарного года – это нарушение лицензионных требований, по которым компания может потерять лицензию и потерять бизнес. Предостережение таких последствий не имеет», - объяснил он.

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ФОТО: РИА Новости//Павел Лисицын
ТЕГИ:ГосдумаЖКХ
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