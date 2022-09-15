В Госдуме рассказали о лицензиях и штрафах для управляющих компаний

Управляющие компании необходимо контролировать и проверять, но штрафы в этом случае вредят самим собственникам, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Сформулирована градация к проверкам в зависимости от социальной опасности той или иной компании, потому что раньше при первом нарушении следовали предписания и штрафы, но штрафы никому не приносили пользы, потому что изымались из бюджета УК, а бюджет ее формируется за счет взносов. Есть ряд компаний в красной зоне, куда постоянно приходят инспекторы», - отметила она.