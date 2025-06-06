Порошенко заявил, что Киев исчерпал военную помощь, полученную от Байдена
Бывший украинский лидер Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил в соцсети X, что страна исчерпала всю военную помощь, которая была получена администрацией под руководством Джо Байдена.
Кроме того, по словам экс-президента, в резервном фонде Украины денег осталось на две недели. Выходом из ситуации он назвал сокращение предвыборных расходов.
Ранее стало известно, что Порошенко до введения санкций вывел более 48 миллионов долларов за границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru