Порошенко заявил, что Киев исчерпал военную помощь, полученную от Байдена

Кроме того, по словам экс-президента, в резервном фонде Украины денег осталось на две недели. Выходом из ситуации он назвал сокращение предвыборных расходов.

Ранее стало известно, что Порошенко до введения санкций вывел более 48 миллионов долларов за границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

