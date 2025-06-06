Минобороны Казахстана прокомментировало вспышки в небе

Неопознанные светящиеся объекты в небе над Астаной (Казахстан) могут быть метеоритным потоком либо обломками космического аппарата, входящими в атмосферу, сообщило в Telegram Министерство обороны.

Отмечается, что воздушное пространство страны не было нарушено, а угрозы для населения нет. Военное ведомство указало, что профильные службы держат ситуацию под контролем. Население призвали сохранять спокойствие и ждать официальных разъяснений.

Ранее в интернете появилось видео с яркими вспышками в небе над Казахстаном. Несколько светящихся объектов летели в неизвестном направлении.

