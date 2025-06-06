Минобороны Казахстана прокомментировало вспышки в небе
Неопознанные светящиеся объекты в небе над Астаной (Казахстан) могут быть метеоритным потоком либо обломками космического аппарата, входящими в атмосферу, сообщило в Telegram Министерство обороны.
Отмечается, что воздушное пространство страны не было нарушено, а угрозы для населения нет. Военное ведомство указало, что профильные службы держат ситуацию под контролем. Население призвали сохранять спокойствие и ждать официальных разъяснений.
Ранее в интернете появилось видео с яркими вспышками в небе над Казахстаном. Несколько светящихся объектов летели в неизвестном направлении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны Казахстана прокомментировало вспышки в небе
- В районе аэропорта в Брянске произошел взрыв
- Маск в ответ на слова Трампа выводит из эксплуатации космический корабль Dragon
- Добронравов отказался от продолжения «Сватов»
- Маск обвинил Трампа в причастности к «файлам Эпштейна» и их сокрытии
- Трамп заявил, что Маск «выдохся» на госслужбе и «сошел с ума»
- Актер Константин Шелестун скончался в возрасте 50 лет
- Мерц назвал США освободителями Германии, не упомянув СССР
- На Кипре стартовал фестиваль в честь Пушкина и русского языка
- Трамп предложил лишить компании Маска госконтрактов ради экономии бюджета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru