Меркель призвала США и ЕС к единству для борьбы с Москвой
6 июня 202502:31
Европейский Союз и США должны сохранять единство для борьбы с Москвой, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Она считает, что Западу необходимо оказывать военную поддержку Киеву даже после окончания конфликта.
Ранее Меркель призвала не допустить победы России в украинском конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru