Меркель призвала США и ЕС к единству для борьбы с Москвой

Европейский Союз и США должны сохранять единство для борьбы с Москвой, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Меркель считает Россию огромной и сильной страной

Она считает, что Западу необходимо оказывать военную поддержку Киеву даже после окончания конфликта.

Ранее Меркель призвала не допустить победы России в украинском конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГерманияАнгела Меркель

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