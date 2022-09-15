«Потери и воровство»: Управляющие компании получили право тратить сверх норматива
Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин уверен, что на этом фоне услуги ЖКХ подорожают.
Управляющие компании получают возможность тратить больше ресурсов, чем указано в нормативах, что приведет к удорожанию услуг, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Собака зарыта именно здесь, когда управляющая организация имеет полномочия тратить больше ресурсов вне связи с одобрением жителей, вне связи с контролем эффективности и прочее. Теперь это возможно, ранее это было ограничено строго нормативом. Проще говоря, потери, воровство со стороны управляющей компании, которые могут быть размазаны между всеми», - рассказал Крохин.
По его словам, новые правила расчета платы приведут к удорожанию услуг ЖКК.
В России порядка 40% управляющих компаний терпят убытки, это напрямую влияет на качество услуг, заявила ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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