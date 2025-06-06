Маск поддержал идею импичмента Трампу
Американский бизнесмен Илон Маск на фоне публичного конфликта с президентом Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении.
Один из пользователей соцсети Х, комментируя его перепалку с президентом, написал, что глава государства должен быть подвергнут импичменту. По его словам, место Трампа должен занять вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Да», - написал Маск в ответ.
Кроме того, миллиардер после слов Трампа об отмене субсидий завил, что его компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru