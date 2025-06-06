Пушков прокомментировал конфликт Маска и Трампа

По его словам, американский лидер «посыпался» и не смог удержать свои отношения с Маском, «которые были одной из несущих конструкций его власти». Парламентарий считает, что демократы и либеральные республиканцы постараются нарастить на конфликте свой политический капитал.

Маск после слов Трампа об отмене субсидий завил, что его компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

