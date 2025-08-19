Депутат Мособлдумы: Заработок богатых и бедных отличается в 15 раз
Статистика не отражает реальную зарплату населения страны, заявил НСН Анатолий Никитин.
Реальные зарплаты населения существенно ниже средней общей статистики, при этом за последний год разрыв между бедными и богатыми заметно увеличился, сообщил в пресс-центре НСН депутат Мособлдумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Московской области, Председатель союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.
«По статистике мы видим, что зарплаты выше 100 тысяч рублей в сравнении с 2022 годом в 2024 выросли в два раза: было 17%, стало 39%. Также половина работающих граждан получает зарплату меньше 56 тысяч рублей. Если посмотреть на рост 10% богатейшей части нашего населения, он составил 11%, а беднейшей части – 6,5%. То есть разрыв между бедными и богатыми сильно увеличился. Если максимальная планка допустимая, чтобы не было социальной напряженности, составляет примерно десять крат, то есть зарплата самого бедного и самого богатого не должны отличаться в десять раз, то у нас уже планка перевалила за 15 крат. Мы понимаем, что с этим надо что-то делать. Страдают в основном работники культуры, социальной сферы, образования, медицины. Расслоение между руководителями таких организаций и рядовыми сотрудниками наиболее ощутима», - заявил он.
Как подчеркнул Никитин, официальная статистика утверждает, что средняя зарплата по Московской области составляет 108 тысяч рублей. Однако реальные доходы населения часто существенно ниже. По его словам, в марте 2025 года в региональное отделение партии поступило обращение инициативной группы воспитателей дошкольных учреждений одного из муниципальных образований области. Они отметили, что их зарплаты уменьшились до 37 тысяч рублей и меньше. При этом в администрации муниципального образования сообщили, что в дошкольных учреждениях коллеги получают 70 тысяч рублей. Однако это возможно только при наличии высшей категории, 12-часового рабочего дня и замещения других педагогов.
По данным Росстата более 45 тысяч россиян получают зарплату в размере миллиона рублей в месяц, передает «Радиоточка НСН».
