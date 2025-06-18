В Подмосковье сотрудники прокуратуры изъяли у мужчины детеныш тигра. Хозяин животного не смог подтвердить законность владения редким питомцем. В ходе осмотра дачного участка правоохранители обнаружили трехмесячного леопарда, которого позже тоже изъяли. Бурматов напомнил, что в России нельзя содержать дома диких животных.



«Дело на самом деле серьезное, потому что содержание животного в этом случае было незаконным. У нас сейчас таких животных можно содержать только в специализированных лицензированных учреждениях. Даже в зоопарке он может находиться только, если у этого учреждения есть соответствующая лицензия. За нарушение условий содержания животных бывшим владельцам грозит штраф до 150 тысяч рублей. Гораздо серьезнее то, что у них не было документов, которые подтверждали бы законное приобретение детенышей тигра и леопарда. Если бы они приобрели детенышей крупных кошек, являясь представителями какого-нибудь регионального зоопарка, например, для того, чтобы потом транспортировать их в другой регион, это одно, но тогда должны быть все документы, а их там большой набор. А раз у них документов нет, тогда как эти животные у них оказались? Скорее всего, они их незаконно везли. Для каких целей? К этой публике вопросов возникает очень много. В таких случаях животные сразу же конфискуются, а владельцам будет грозить административная или уголовная ответственность», - добавил депутат.

Ранее Бурматов в беседе с НСН напомнил, что для покупателей экзотических животных, ввезенных в страну контрабандой, предусмотрено суровое наказание, а для приобретателей краснокнижный животных - уголовная ответственность.

