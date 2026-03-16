Российский «бигтех» начнёт сокращения с маркетологов и дизайнеров
Увольнения или сокращение вакансий связано не с развитием нейросетей, а с непростыми временами, которые переживает экономика России, заявил НСН Артем Геллер.
Большинство российских IT-компаний сегодня пытаются оптимизироваться, сокращая расходы на сотрудников и инвестиции, сказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
«Яндекс» уволит часть сотрудников с ключевого направления — «Поисковые сервисы и ИИ»: там сократили один рекламный отдел, ужесточили найм персонала, а также закроют сервис маркетинговых исследований «Яндекс Взгляд», пишет «Коммерсант». В «Яндексе», однако, заявили, что компания «продолжает наем и развитие» и не планирует закрывать «бизнес-направления». Эксперты при этом отмечают общую тенденцию на IT-рынке, где сейчас большинство компаний сокращают затраты, причем это касается не только оптимизации штатов, но и производственных, маркетинговых и HR-затрат. Геллер подтвердил тенденцию «сжатия» бигтеха (общий термин для крупнейших технологических компаний — прим. НСН).
«Времена сейчас не самые простые. Бигтех, как и многие другие отрасли, сжимается, пытается оптимизироваться. У всех свой подход к тому, как уменьшить "человеческий вес". Обычно первыми начинают увольнять дизайнеров и маркетологов, но бывает, что и программистов убирают. С развитием искусственного интеллекта это связано на 1%. Просто времена сегодня такие. Сейчас все крупнейшие компании сокращают инвестиции — VK, МТС, Сбер. Пока непонятно, когда ждать восстановления найма и инвестиций в развитие. Будем надеяться, что это скоро произойдет», — сказал собеседник НСН.
Ранее HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил НСН, что айтишники первыми попадут под волну сокращений в 2026 году.
