Большинство российских IT-компаний сегодня пытаются оптимизироваться, сокращая расходы на сотрудников и инвестиции, сказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

«Яндекс» уволит часть сотрудников с ключевого направления — «Поисковые сервисы и ИИ»: там сократили один рекламный отдел, ужесточили найм персонала, а также закроют сервис маркетинговых исследований «Яндекс Взгляд», пишет «Коммерсант». В «Яндексе», однако, заявили, что компания «продолжает наем и развитие» и не планирует закрывать «бизнес-направления». Эксперты при этом отмечают общую тенденцию на IT-рынке, где сейчас большинство компаний сокращают затраты, причем это касается не только оптимизации штатов, но и производственных, маркетинговых и HR-затрат. Геллер подтвердил тенденцию «сжатия» бигтеха (общий термин для крупнейших технологических компаний — прим. НСН).