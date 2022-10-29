В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ

Гей-клубы следует считать заведениями, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, заявила глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина, сообщает РИА Новости.

Останина отметила, что законопроект распространяется только на пропаганду, люди, которые имеют нетрадиционную ориентацию, будут жить так, как жили раньше.

Накануне Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Депутат Останина призвала ввести уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

Законопроекты предусматривают внесение изменений в законы об информации, о СМИ, о защите детей от причиняющей вред здоровью и развитию информации, о рекламе, о государственной поддержке кинематографии, а также в Кодекс об административных правонарушениях, передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Поправки предполагают введение запрета на выдачу прокатных удостоверений на фильмы с пропагандой ЛГБТ, на рекламу и публикации в СМИ с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных предпочтений. Кроме того, планируется установить требование вводить коды или совершать другие действия для подтверждения возраста, чтобы получить доступ к информации, запрещенной для детей.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЛГБТГосдума
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