В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ

Законопроекты предусматривают внесение изменений в законы об информации, о СМИ, о защите детей от причиняющей вред здоровью и развитию информации, о рекламе, о государственной поддержке кинематографии, а также в Кодекс об административных правонарушениях, передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Поправки предполагают введение запрета на выдачу прокатных удостоверений на фильмы с пропагандой ЛГБТ, на рекламу и публикации в СМИ с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных предпочтений. Кроме того, планируется установить требование вводить коды или совершать другие действия для подтверждения возраста, чтобы получить доступ к информации, запрещенной для детей.

