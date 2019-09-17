В Госдуме рассказали, как вернуть молодёжь в регионы
Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рассказал в эфире НСН, как сделать жизнь в регионах интересной.
Молодёжь стремится уехать из родных городов в поисках лучшей жизни. Как показало исследование Финансового университета при правительстве РФ, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет хочет покинуть малую родину в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде, пишет «Российская газета». Самый низкий процент потенциальных молодых мигрантов исследование нашло в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.
Отмечается, что причиной желания переехать чаще всего выступает невозможность найти работу по специальности при наличии высшего образования. Стремятся молодые люди, как правило, в Москву и Санкт-Петербург, а также другие крупные города с большими возможностями.
Как вернуть молодёжь в регионы, НСН рассказал председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
«В первую очередь, надо вернуть уверенность в завтрашнем дне их семьям, где они выросли, потому что родители зачастую сами рекомендуют молодому человеку уезжать в поисках лучшей жизни. Надо, чтобы человек в сельской местности или в малых городах кроме работы мог иметь еще какую-нибудь возможность проявить себя – культуру, творчество, спорт, хорошие, интересные вечерние занятия», — сказал депутат от КПРФ.
Также Николай Харитонов считает, что местное телевидение должно уделять больше внимания жизни региона и транслировать больше позитива.
«Больше надо говорить о своей родине, о своем регионе, если речь идет о региональных делах. Чтобы люди интересные выходили на телевидение, не одни и те же заезженные физиономии, которые без конца трендят о проблемах в жизни. О хорошем надо говорить», — заявил собеседник НСН.
Кроме того, парламентарий отметил необходимость ведения в регионах мониторинга необходимых профессий, который помог бы молодому поколению разглядеть возможности для трудоустройства на своей малой родине.
Ранее эксперты выяснили, что около 34 миллионов российских работников обладают избыточной или напротив недостаточной для выполняемой ими работы компетенцией и попадают в так называемую «кадровую яму». В эфире НСН председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов рассказал, что привело к дисбалансу на российском рынке труда и как это исправить.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ: Заворотнюк сделали трепанацию черепа ещё весной
- Северокорейские браконьеры обстреляли российских пограничников
- Госдума одобрила в первом чтении электронные трудовые книжки
- Названа дата старта новой пенсионной реформы
- Под колпаком. Госдума поддержала единый ресурс данных о населении