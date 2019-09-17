В Госдуме рассказали, как вернуть молодёжь в регионы

Молодёжь стремится уехать из родных городов в поисках лучшей жизни. Как показало исследование Финансового университета при правительстве РФ, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет хочет покинуть малую родину в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде, пишет «Российская газета». Самый низкий процент потенциальных молодых мигрантов исследование нашло в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.

Отмечается, что причиной желания переехать чаще всего выступает невозможность найти работу по специальности при наличии высшего образования. Стремятся молодые люди, как правило, в Москву и Санкт-Петербург, а также другие крупные города с большими возможностями.

Как вернуть молодёжь в регионы, НСН рассказал председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

«В первую очередь, надо вернуть уверенность в завтрашнем дне их семьям, где они выросли, потому что родители зачастую сами рекомендуют молодому человеку уезжать в поисках лучшей жизни. Надо, чтобы человек в сельской местности или в малых городах кроме работы мог иметь еще какую-нибудь возможность проявить себя – культуру, творчество, спорт, хорошие, интересные вечерние занятия», — сказал депутат от КПРФ.