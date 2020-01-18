В Госдуме рассказали, как в Сети монетизируют хайп против поддержки многодетных
Председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН призвал не обращать внимания на критиков мер поддержки российских семей.
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал моральными уродами тех, кто выступает против поддержки семей с детьми. По словам главы государства, он был удивлен, что некоторые граждане начали распространять мнение, что поддерживать семьи не надо. Он заявил, что на такое способны только моральные уроды.
Председатель комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью НСН прокомментировал общественную дискуссию, которая возникла после озвученных президентом России Владимиром Путиным мер поддержки семей с детьми в Послании Федеральному Собранию РФ. Депутат призвал не придавать значения социальному статусу критиков нового соцпакета и помнить о желании медиаперсон сделать хайп на обсуждении крайне важных тем, чтобы увеличить собственный доход.
«Не надо превышать социальный статус выступающих. Кто-то что-то сказал против. Какие-то люди недалекие, которые, может быть, даже не понимают, о чем речь. Они живут на другой планете. Будучи даже публичными и известными, они не понимают, с какими трудностями сталкивают российские семьи. Поэтому на их позицию ориентироваться не надо. Глупости звучат всегда, что бы ни было предложено. Надо помнить, что будут желающие, которые хотят поймать хайп на обсуждении крайне важных тем. Они получают дополнительное внимание к себе, своим соцсетям, наращивают количество подписчиков. А потом все это монетизируют через продажу рекламы или какой-то информации. Не надо на них обращать внимание», - рекомендовал парламентарий.
Ярослав Нилов подчеркнул, что в России есть средства на реализацию заявленных президентом мер поддержки семей с детьми.
«В России есть «подушка безопасности» - около семи процентов ВВП. И теперь мы можем потратить деньги, вкладывая в национальную экономику. Вклад в поддержку молодых семей – это тоже вклад в национальную экономику: это повышение покупательной способности, решение жилищный вопросов. Это все – взаимосвязанные вещи. Деньги есть. На этот же вопрос ответил Михаил Мишустин, выступая еще в качестве кандидата на премьерскую должность перед депутатами Госдумы. Он подчеркнул, что на реализацию Послания президента деньги есть. Источники определены и найдены. Очевидно, когда готовится Послание, все просчитывается. Да, это дорогое Послание, да, это дорогие тезисы. Но президент их озвучил как гарант Конституции. Я убежден, что они будут реализованы», - заявил депутат Госдумы.
Напомним, российская телеведущая Алена Водонаева раскритиковала увеличение материнского капитала для многодетных семей. Такой шаг она считает необдуманным и даже катастрофическим. Не так давно Водонаева предложила россиянкам «не рожать рабов», заявив, что презирает тех, кто у кого много детей при недостаточном доходе.
Позднее депутaт Госдумы Виталий Милонов посоветовал в эфире НСН не прислушиваться к мнению Водонаевой, назвав ее «вокзaльной потaскухой» и «порнозвездой средней руки с куриными мозгaми».
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