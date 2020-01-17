Двенадцатый ребенок родился в подмосковной семье

Уже двенадцатый ребёнок появился на свет в семье жителей Московской области - Антона и Алеси Дыниных из Воскресенска. Теперь у них стало 7 мальчиков и 5 девочек. Старшей дочери Надежде 19 лет, а новый член семейства, Артемий, родился 5 января, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Глава семейства трудится на авиационном полигоне, а его супруга - профессионально водит такси. Антон Дынин также серьёзно увлекается бардовской песней – пишет стихи для песен, сочиняет музыку, выступает с концертами.

Дынины уже отметили 20-летие совместной жизни. Впервые они заметили друг друга в пригородной электричке – Антон тогда игра по вагонам на гитаре. Как признаются супруги, такую большую семью они специально не планировали. Однако в итоге, решили довериться судьбе, раз Бог дал такой шанс.

