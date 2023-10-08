В Госдуме рассказали, как снять и выложить на YouTube соседей

По словам парламентария, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина возможно только с его согласия. Такие требования указаны в ст. 152.1 Гражданского Кодекса (ГК) России.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН объяснил, почему приложение «VK Видео», с пафосом представленное в России, дублирует Rutube и не сможет стать альтернативой YouTube в ближайшие 5-10 лет.

