В Госдуме рассказали, как снять и выложить на YouTube соседей
8 октября 202310:37
Как снять и выложить на YouTube соседей, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина возможно только с его согласия. Такие требования указаны в ст. 152.1 Гражданского Кодекса (ГК) России.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН объяснил, почему приложение «VK Видео», с пафосом представленное в России, дублирует Rutube и не сможет стать альтернативой YouTube в ближайшие 5-10 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru