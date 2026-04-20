Нефтяное пятно обнаружили в Черном море около Туапсе
Нефтяное пятно обнаружили в Чёрном море в полутора милях от порта Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В ведомстве указали, что нефтепродукты оказались в море после атаки БПЛА на морской терминал, которая произошла 16 апреля. Уточняется, что площадь загрязнения, по оценкам специалистов, составила 10 тысяч квадратных метров.
«Для локализации выставили боновые заграждения. В ликвидации последствий задействовали шесть судов порта города Туапсе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также продолжается сбор нефтепродуктов в реке Туапсе.
Ранее новое пятно нефтепродуктов обнаружили в акватории Чёрного моря в районе Анапы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
