Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии

Идеология и практика нацизма реанимируются в Германии и ряде других стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава МИД, речь идет в том числе о государствах, которые «дружно подключились к гитлеровским полчищам» при нападении на СССР. Курс на возрождение нацизма наблюдается в Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии. Лавров также указал на Украину, подчеркнув, что в течение десятилетий ее превращали в инструмент ведения войны против РФ, пишет RT.

«Должен еще упомянуть в связи с попытками возрождения нацизма Британию, которая всегда была родиной философии расового превосходства», - указал министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возрождении нацизма в Европе.

