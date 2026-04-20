Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии
Идеология и практика нацизма реанимируются в Германии и ряде других стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Как отметил глава МИД, речь идет в том числе о государствах, которые «дружно подключились к гитлеровским полчищам» при нападении на СССР. Курс на возрождение нацизма наблюдается в Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии. Лавров также указал на Украину, подчеркнув, что в течение десятилетий ее превращали в инструмент ведения войны против РФ, пишет RT.
«Должен еще упомянуть в связи с попытками возрождения нацизма Британию, которая всегда была родиной философии расового превосходства», - указал министр.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возрождении нацизма в Европе.
