В Петербурге шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев

Два трамвая столкнулись в Красносельском районе в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в 10.20 мск. Водитель трамвая, следовавшего от улицы Партизана Германа в направлении улицы Пограничника Гарькавого по Петергофскому шоссе, столкнулся с другим транспортным средством.

«Различные травмы получили шестеро пассажиров», - отметили в МВД.

После ЧП проводится проверка.

Ранее в Москве трамвай сбил двух пешеходов, один из них погиб на месте.

