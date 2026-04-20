В Петербурге шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев
20 апреля 202612:53
Два трамвая столкнулись в Красносельском районе в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел в 10.20 мск. Водитель трамвая, следовавшего от улицы Партизана Германа в направлении улицы Пограничника Гарькавого по Петергофскому шоссе, столкнулся с другим транспортным средством.
«Различные травмы получили шестеро пассажиров», - отметили в МВД.
После ЧП проводится проверка.
Ранее в Москве трамвай сбил двух пешеходов, один из них погиб на месте.
