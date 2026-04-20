Один человек погиб и трое ранены при ударе БПЛА по агрофирме в Курской области

Агрофирма в Хомутовском районе Курской области была атакована украинским беспилотником. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

В Туапсе один человек погиб при атаке БПЛА на морской порт

По его словам, один человек погиб и трое получили ранения.

«Приношу соболезнования родным. Пострадавшим оказана необходимая помощь, направляем их в Курскую областную больницу», - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ за сутки почти 50 раз атаковали приграничные районы Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиАтакаКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры