Один человек погиб и трое ранены при ударе БПЛА по агрофирме в Курской области
20 апреля 202614:08
Агрофирма в Хомутовском районе Курской области была атакована украинским беспилотником. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, один человек погиб и трое получили ранения.
«Приношу соболезнования родным. Пострадавшим оказана необходимая помощь, направляем их в Курскую областную больницу», - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ за сутки почти 50 раз атаковали приграничные районы Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Все в одной лодке: Чем грозит рост «дебиторки» российской экономике
- Нефтяное пятно обнаружили в Черном море около Туапсе
- Любовники или коллеги: Дружбу между мужчиной и женщиной назвали исключением
- Песков: Москве импонируют призывы в ЕС к диалогу с Россией
- Лукашенко: Украинцы платят за решение избрать президентом Зеленского
- Здоровье и маркетинг: Почему в РФ растет спрос на безалкогольное пиво и вино
- Песков: Россия остаётся важным игроком на мировых энергетических рынках
- Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии
- Теряют десятки миллиардов: Что ОАЭ потребуют от США за ущерб в войне