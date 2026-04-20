Песков: Москве импонируют призывы в ЕС к диалогу с Россией

Москве импонируют звучащие в Евросоюзе призывы к диалогу с Россией. Как пишет RT, этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ЕС не могут выбрать представителя для диалога с Россией

Так представитель Кремля прокомментировал слова будущего премьер-министра Болгарии Румена Радева, который указал на необходимость «прагматичного диалога» с Россией.

При этом Песков отметил, что делать выводы о смене «общеевропейского климата» пока говорить преждевременно.

«Всё-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера», - заключил он.

Ранее Песков заявил, что Россия «ищёт добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: стоп-кадр с видео
