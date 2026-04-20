Песков: Москве импонируют призывы в ЕС к диалогу с Россией
Москве импонируют звучащие в Евросоюзе призывы к диалогу с Россией. Как пишет RT, этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал слова будущего премьер-министра Болгарии Румена Радева, который указал на необходимость «прагматичного диалога» с Россией.
При этом Песков отметил, что делать выводы о смене «общеевропейского климата» пока говорить преждевременно.
«Всё-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера», - заключил он.
Ранее Песков заявил, что Россия «ищёт добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Песков: Москве импонируют призывы в ЕС к диалогу с Россией
- Лукашенко: Украинцы платят за решение избрать президентом Зеленского
- Здоровье и маркетинг: Почему в РФ растет спрос на безалкогольное пиво и вино
- Песков: Россия остаётся важным игроком на мировых энергетических рынках
- Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии
- Теряют десятки миллиардов: Что ОАЭ потребуют от США за ущерб в войне
- В Петербурге шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев
- В России упростили выдачу рецептурных лекарств детям из многодетных семей
- Радеву придется смягчить пророссийский курс для коалиции внутри Болгарии
- Представителя руководства брянского МЧС задержали за превышение полномочий