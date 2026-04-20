Песков: Россия остаётся важным игроком на мировых энергетических рынках
20 апреля 202613:06
Мировые энергетические рынки переживают сейчас не лучшие времена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что «ответственным и очень важным игроком» на энергетических рынках остаётся Россия.
«И, конечно, скажем так, российские объёмы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что РФ готова оставаться надёжным поставщиком энергоресурсов, в том числе и о на европейский рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
