Лукашенко: Украинцы платят за решение избрать президентом Зеленского
Украинцы в настоящее время платят за своё решение избрать президентом Владимира Зеленского. Об этом в интервью RT заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Он отметил, что граждане Украины избрали Зеленского зная, что он «неопытный человек», и за этот выбор следует отвечать.
«Они его избрали. И сейчас за это платят. И очень дорого платят. Поэтому я не имею права упрекать украинский народ... Они ведь тоже в этом виноваты», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также добавил, что ему «жалко украинский народ».
Ранее Лукашенко заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - императоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Песков: Москве импонируют призывы в ЕС к диалогу с Россией
- Лукашенко: Украинцы платят за решение избрать президентом Зеленского
- Здоровье и маркетинг: Почему в РФ растет спрос на безалкогольное пиво и вино
- Песков: Россия остаётся важным игроком на мировых энергетических рынках
- Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии
- Теряют десятки миллиардов: Что ОАЭ потребуют от США за ущерб в войне
- В Петербурге шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев
- В России упростили выдачу рецептурных лекарств детям из многодетных семей
- Радеву придется смягчить пророссийский курс для коалиции внутри Болгарии
- Представителя руководства брянского МЧС задержали за превышение полномочий