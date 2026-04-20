Лукашенко: Украинцы платят за решение избрать президентом Зеленского

Он отметил, что граждане Украины избрали Зеленского зная, что он «неопытный человек», и за этот выбор следует отвечать.

«Они его избрали. И сейчас за это платят. И очень дорого платят. Поэтому я не имею права упрекать украинский народ... Они ведь тоже в этом виноваты», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что ему «жалко украинский народ».

Ранее Лукашенко заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - императоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

