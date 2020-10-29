В Госдуме рассказали, как не допустить в России локдауна

Франция и Германия вводят карантин. На фоне всплеска заболеваемости Европа объявила новые жёсткие меры, в том числе закрытые границы регионов и запрет на прогулки. Также вводится пропускная система.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил НСН, что Россия уже накопила большой опыт, его нужно использовать и во время второго подъема заболеваемости коронавирусом.

«У России есть оперативный штаб, есть специалисты, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в регионе. И в каждом регионе она разная. Как мне кажется, объявленных мер достаточно. Важно, чтобы мы их все вместе начали соблюдать. Это масочный режим в общественных местах, на предприятиях, где это возможно, организовать удаленный доступ к работе. Не нужно ни на какие страны ориентироваться, у нас есть свой собственный большой опыт, накопленный во время первой волны, и мы должны его использовать», - обосновал свою позицию парламентарий.