В Госдуме рассказали, как не допустить в России локдауна
Глава фракции «Единой России» отметил в эфире НСН, что при соблюдении всех требований медиков не придется идти по пути Германии и Франции и вводить карантин.
Франция и Германия вводят карантин. На фоне всплеска заболеваемости Европа объявила новые жёсткие меры, в том числе закрытые границы регионов и запрет на прогулки. Также вводится пропускная система.
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил НСН, что Россия уже накопила большой опыт, его нужно использовать и во время второго подъема заболеваемости коронавирусом.
«У России есть оперативный штаб, есть специалисты, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в регионе. И в каждом регионе она разная. Как мне кажется, объявленных мер достаточно. Важно, чтобы мы их все вместе начали соблюдать. Это масочный режим в общественных местах, на предприятиях, где это возможно, организовать удаленный доступ к работе. Не нужно ни на какие страны ориентироваться, у нас есть свой собственный большой опыт, накопленный во время первой волны, и мы должны его использовать», - обосновал свою позицию парламентарий.
Похожей точки зрения придерживает и депутат Геннадий Онищенко. Врач-инфекционис в интервью НСН заметил, что нужно соблюдать требования Роспотребнадзора о всеобщем масочном режиме, гигиену рук, чтобы ситуация начала меняться к лучшему.
Столичные власти пока не планируют вводить пропускной режим. При этом пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями предписано оставаться дома до конца ноября. Также продлены регистрация на входе в бары и клубы и требования о переводе на удаленку 30% сотрудников. До 8 ноября действует дистанционный режим учебы для старшеклассников.
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