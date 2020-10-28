Депутат предложил выдавать бесплатную «аптечку» амбулаторным больным с коронавирусом

Больным коронавирусом на амбулаторном лечении необходимо бесплатно выдавать «аптечку» с противовирусными препаратами и витаминами. Об этом агентству РИА Новости рассказал член комитета Государственной думы по охране здоровья Борис Менделевич.

Парламентарий отметил, что нужно обратить особое внимание на проблему нехватки медикаментов и контролировать текущую ситуацию в аптечных сетях на федеральном уровне.

Также Менделевич рассказал о необходимости чёткой логики лечения пациентов с COVID-19. Депутат предложил лечить больных с лёгкой и средней степенью заболевания в амбулаторных условиях. При этом нужно сформировать некое пособие для лечения, например, запас препаратов, которые будут выдаваться бесплатно по рецепту врача. Менделевич отметил, что «аптечка» должна включать в себя противовирусные средства, витамины С и D и другие необходимые препараты.

Ранее в среду президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, где заявил, что кабмин принял решение обеспечить бесплатными препаратами от коронавируса пациентов с лёгкой формой инфекции, которые лечатся на дому. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что до конца октября регионы страны должны предоставить Минздраву и правительству данные о наличии препаратов для лечения COVID-19.

