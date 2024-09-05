В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают школьников в сети
Мошенники могут использовать три распространенные схемы, чтобы завладеть деньгами детей, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Объясните ребенку основные правила безопасности в интернете. Контролируйте использование устройства и посещаемые сайты. Это поможет вовремя заметить потенциальную угрозу. Будьте на связи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, злоумышленники могут отправить ребенку фальшивые страницы для покупок в играх. Доверяя информации, дети вводят данные банковских карт, что позволяет мошенникам похитить средства со счета.
Также распространены и предложения быстрого заработка через вложение денег в прибыльные проекты, которые в действительности прибыли не приносят. Третий способ мошенничества – просьбы о помощи.
Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что Россияне стали получать меньше телефонных звонков от мошенников, в последние пару недель их число снизилось до 6-7 млн в день, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Австрия заявила о намерении стать площадкой для переговоров по Украине
- Певица Zivert заявила о возобновлении концертной деятельности
- В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают школьников в сети
- Россиянам рассказали о росте зарплат на 4% в 2025 году
- Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену
- 74-летняя Сигурни Уивер будет сниматься в «Аватаре 4» и «Аватаре 5»
- МВД сообщило о двукратном росте оформленных загранпаспортов с биометрией
- Суд в Санкт-Петербурге наказал владельца упавшего в Мойку автобуса
- Военкор Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова
- Морги и отели могут похищать персональные данные россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru