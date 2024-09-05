В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают школьников в сети

«Объясните ребенку основные правила безопасности в интернете. Контролируйте использование устройства и посещаемые сайты. Это поможет вовремя заметить потенциальную угрозу. Будьте на связи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, злоумышленники могут отправить ребенку фальшивые страницы для покупок в играх. Доверяя информации, дети вводят данные банковских карт, что позволяет мошенникам похитить средства со счета.

Также распространены и предложения быстрого заработка через вложение денег в прибыльные проекты, которые в действительности прибыли не приносят. Третий способ мошенничества – просьбы о помощи.

Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что Россияне стали получать меньше телефонных звонков от мошенников, в последние пару недель их число снизилось до 6-7 млн в день, напоминает «Радиоточка НСН».

