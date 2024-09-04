Взлом соцсетей Долиной увеличит популярность киберхранителей в России

Киберхранители предлагают комплекс услуг, включая настройку приватности в соцсетях и мессенджерах, фильтрацию подозрительных сообщений, а также настройку смартфонов и ПК.

По его словам, на данный момент сфера только развивается и пока подобные услуги предлагаются по запросу. Однако к концу года спрос на них может вырасти на 30%.

«Мы ожидаем, что уже в ближайший год консалтинговые фирмы, некоторые ИБ/ИТ-компании и охранные предприятия, специализирующихся на физической безопасности клиентов, начнут предлагать данный сервис открыто», – пояснил Царев в беседе с «Газетой.Ru».

Он также добавил, что стоимость подобных услуг варьируется от $500 до $2 тысяч в месяц. При этом резонансные кибератаки на аккаунты известных личностей способствуют росту спроса на киберхранителей.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали аккаунт в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) народной артистки России Ларисы Долиной, напоминает «Радиоточка НСН».

