Взлом соцсетей Долиной увеличит популярность киберхранителей в России
В Росси возрастает интерес к персональным киберхронителям, которые предоставляют VIP-клиентам услуги по защите от мошенников и хакеров, рассказал управляющий компании RTM Group, специализирующейся на информационной безопасности, Евгений Царев.
Киберхранители предлагают комплекс услуг, включая настройку приватности в соцсетях и мессенджерах, фильтрацию подозрительных сообщений, а также настройку смартфонов и ПК.
По его словам, на данный момент сфера только развивается и пока подобные услуги предлагаются по запросу. Однако к концу года спрос на них может вырасти на 30%.
«Мы ожидаем, что уже в ближайший год консалтинговые фирмы, некоторые ИБ/ИТ-компании и охранные предприятия, специализирующихся на физической безопасности клиентов, начнут предлагать данный сервис открыто», – пояснил Царев в беседе с «Газетой.Ru».
Он также добавил, что стоимость подобных услуг варьируется от $500 до $2 тысяч в месяц. При этом резонансные кибератаки на аккаунты известных личностей способствуют росту спроса на киберхранителей.
Ранее сообщалось, что мошенники взломали аккаунт в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) народной артистки России Ларисы Долиной, напоминает «Радиоточка НСН».
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