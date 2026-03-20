В Госдуме рассказали, как компаниям попасть в «белый список» Минцифры
ФАС должна провести проверку, найти обоснованное решение и выработать рекомендации на тему того, какие ресурсы попадают в «белый» список, заявил НСН Валерий Гартунг.
Участники рынка могут направить обращения по поводу включения их ресурсов в «белый» список депутатам или непосредственно в ФАС и Минцифры, заявил НСН глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
Депутаты Госдумы попросили Минцифры объяснить критерии попадания в «белый список», а ФАС - соответствует ли создание «белого списка» действующему законодательству, пишут «Ведомости». Отмечается, что в условиях отключения мобильного интернета внесённые в «белые списки» ресурсы «получают экономическое преимущество»: их сервисы остаются доступными даже при отключении мобильного интернета, что позволяет монополизировать рынок. Гартунг объяснил претензии депутатов к этому списку.
«У меня есть вопросы к тому, как формируется этот перечень ресурсов. ФАС сейчас все это проверит. С другой стороны, есть чрезвычайные ситуации, когда нет возможности обеспечить конкурентную среду, при этом функционирование должно быть обеспечено. Здесь ФАС должна провести проверку, найти обоснованное решение, чтобы были рекомендации. Мы как комитет по защите конкуренции за этим проследим. К нам поступали обращения по этому поводу, мы их направляли в ФАС и Минцифры. По результатам этих обращений «белый список» расширялся. По обращению участников рынка вопрос сейчас может решаться», - объяснил он.
«Белые» списки сайтов нужны на случай экстренной ситуации при отключении связи, никто не будет блокировать весь остальной интернет, сказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
