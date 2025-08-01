Обучение детей мигрантов без знания русского языка отнимает силы и средства у школ и учителей, поэтому они должны либо самостоятельно выучить русский язык, либо оставаться дома, рассказал НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее он предложил запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школе с 1 по 11 класс, вне зависимости от возраста. Заодно он призвал ограничить количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка до трех. Законотворец подчеркнул, что видит только позитивные эффекты от принятия его инициативы.