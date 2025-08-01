Депутат Нилов призвал отправить домой неграмотных детей мигрантов
Дети, которые не знают русского языка не должны приезжать в Россию или получать образование за счет бюджета, заявил НСН Ярослав Нилов.
Обучение детей мигрантов без знания русского языка отнимает силы и средства у школ и учителей, поэтому они должны либо самостоятельно выучить русский язык, либо оставаться дома, рассказал НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее он предложил запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школе с 1 по 11 класс, вне зависимости от возраста. Заодно он призвал ограничить количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка до трех. Законотворец подчеркнул, что видит только позитивные эффекты от принятия его инициативы.
«Во-первых, мы дадим возможность направить дополнительные деньги на стимулирующую выплату, на премии нашим преподавателям. Во-вторых, мы перестанем мучить иностранных детей, чьи семьи хотят, чтобы они здесь находились, получали образование, но при этом они не знают русский язык. Если они не могут, не способны, то зачем терзать ребёнка? Он один раз не сдал, второй, третий — это время, деньги, нагрузка на ребёнка. Пусть у себя на Родине ожидает маму или папу и изучает там язык или дома, но на платной основе, а родители предоставляют справки, что их дети не бездельничают, не болтаются просто так по улице. Пробуйте сдавать экзамен, но в любом случае должно быть ограниченное количество попыток для пересдачи. А так можно до бесконечности ходить, а это всё нагрузка на нашу систему», — отметил собеседник НСН.
Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил НСН, что экзамен на знание русского языка для детей из семей мигрантов надо отделить от бюрократических процессов по сбору документов.
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