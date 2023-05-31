Агроном предупредила россиян об опасных для детей дачных цветах

По ее словам, смертельно опасной может быть наперстянка, чьи стебли, листья, цветы и корни содержат дигитоксин. Если цветок наперстянки съесть или просто пожевать, он может вызвать сердечный приступ с летальным исходом.

Также для маленьких детей опасны уже отцветшие крокусы (стебли и листья у них ядовитые) и еще не зацветшие безвременники. Представляют опасность и семена клещевины, содержащие белок рицин. Для сильнейшего отравления хватит двух-трех семян, предупредила агроном.

Кроме того, опасны аквилегии, гортензии, широколистная кальмия, дельфиниум и клематис. С осторожностью нужно обращаться с рододендроном, беладонной, живокостом, олеандром, а сок калужницы, купальницы, купены садовой и яснеца белого провоцирует химический ожог, отметила Горбунова.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что борщевик является сильным аллергеном для человека и хитрым вредителем, который выживает другие растения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

