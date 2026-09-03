Путин анонсировал эксперимент по упрощенной системе госзакупок через маркетплейсы

Глава государства напомнил, что с 1 октября вступит в силу федеральный закон, позволяющий в формате эксперимента активнее использовать для закупок в регионах и на местах платформенные решения.

«Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую... с полки отечественных маркетплейсов», - указал президент.

Между тем Минфин России зафиксировал увеличение числа самозанятых в Едином реестре участников госзакупок. За год оно выросло почти на треть, до 35,6 тысячи.

